Мін’юст скасував спробу російського олігарха Гуцерієва вивести з-під санкцій один із найбільших логістичних комплексів в Україні

Міністерство юстиції України задовольнило скаргу Бюро економічної безпеки та скасувало переоформлення бізнесу російського олігарха Міхаіла Гуцерієва на громадянина Туреччини.

Відповідний наказ опубліковано на офіційному сайті Мін'юсту, передає LIGA.net.

На це звернула увагу команда Trap Aggressor, яка місяць тому опублікувала матеріал про те, як Гуцерієв перереєстровує свої компанії на родичів і близьких осіб, щоб уникнути санкцій.

Мін'юст підтвердив, що перереєстрація одного з найбільших логістичних комплексів в Україні "МЛП-Чайка" відбулася з порушенням санкційного законодавства, та анулювало відповідні реєстраційні дії.

Вперше про те, що бізнес Гуцерієва в грудні 2022 року переписали на громадянина Туреччини Месута Догана з метою уникнення санкцій, Trap Aggressor повідомив ще в січні 2023 року.

За даними Trap Aggressor, Месут Доган – інструктор з мотокросу з Анталії (Туреччина), який, окрім того, вказує себе як власника невеликої коров'ячої ферми. Він підтримує тісні контакти з громадянами Росії та регулярно організовує для них різноманітні мототури.

Хто такі Гуцерієви

Міхаіл Гуцерієв – засновник промислово-фінансової групи "Сафмар", куди входять нафтовидобувні холдинги "Русснефть" і "Нефтиса", вуглевидобувний холдинг "Русский уголь", аграрні компанії, готельний та медіабізнес. Статки олігарха за оцінкою Forbes у 2024 році становлять $3,7 млрд.

Його син Саїд має британське громадянство і та є власником багатогалузевого конгломерату "Сафмар финансовые инвестиции". До нього входять компанії нафтовидобувної та переробної, вугільної, калійної промисловості, будівельні холдинги, логістичні центри, готелі, медійні ресурси. Гуцерієв-молодший також володіє торговельною мережею з продажу техніки та електроніки "М.Видео".

Батько та син продовжують співпрацювати з російським ВПК.

Деталі справи

25 серпня 2022 року в межах кримінального провадження Печерський районний суд наклав арешт на 80 тис. кв. м логістичних приміщень поблизу Києва, які належать "МЛП-Чайка". Проте менше ніж за місяць арешт скасували, а склади, які могли бути конфісковані на користь України, перереєстрували на турецького бізнесмена.

За даними джерел Trap Aggressor, скарга була подана БЕБ у межах розслідування про умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

Слідство встановило, що реальним власником "МЛП-Чайка" є підсанкційний Міхаіл Гуцерієв.

Детективи БЕБ також зафіксували, що в 2022-2023 роках з рахунків цієї компанії було виведено 75 млн грн в інтересах осіб, пов'язаних із Росією.

Крім того, під час розгляду скарги в Мін'юсті працівники компанії намагалися вивести з рахунків ще понад 240 млн грн, але БЕБ заблокувало ці кошти.

19 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський наклав санкції на олігарха Гуцерієва. Йому заборонили розпоряджатися власними активами на території України на 10 років.

21 червня 2021 року до Гуцерієва застосував санкції Європейський Союз. Спроба оскаржити їх виявилася невдалою.