У Росії закінчились гроші на пільгову іпотеку: У Москві рекордно подорожчала оренда житла

Вартість довгострокової оренди житла у Москві зросла до рекордного рівня і продовжуватиме збільшуватися щонайменше до кінця жовтня. На це вплинуло згортання програм пільгової іпотеки через збільшення видатків бюджету РФ на війну з Україною.

За рік середні ставки оренди квартир у російській столиці могли зрости на 40%, пише РБК із посиланням на місцевих експертів.

Оренда житла у столиці РФ подорожчала на 20-30% ще у серпні-вересні 2023 року, а у серпні 2024 року ставки зросли ще на 5%, підрахували у російській компанії "Інком-Нерухомість". Так, оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 50 000-65 000, двокімнатної – 65 000-85 000, трикімнатної – 75 000-120 000 рублів. В компанії прогнозують, що до кінця жовтня ставки зростуть ще на 5-10%.

За оцінками рієлторів московської компанії "Міель", подорожчання було суттєвішим. Так, у серпні середня вартість оренди однокімнатних та двокімнатних квартир збільшилася на 10% (до 54 000 і 72 000 рублів на місяць відповідно), а трикімнатних – на 8% (до 101 000 рублів).

"Таких цін на ринку не було", – зазначила керівниця департаменту оренди "Міель" Марія Жукова, нагадавши, що зазвичай зростання ставок за високий сезон становило 5-7%, а цього року вже наблизилося до 20%.

У агентстві нерухомості Est-a-Tet оцінюють подорожчання у 35-40% лише з початку року.

"Це так звана середня температура по лікарні, дуже багато залежить від класу житла та його розташування. Є округи та райони, де середня ставка буде навіть вищою за цей показник, наприклад Південно-західний округ зі зростанням до 65%", – пояснила представниця агентств Юлія Димова.

За даними ЦІАН, лише за останні три місяці оренда однокімнатних квартир у Москві подорожчала на 28%, за рік зростання становить 43%. Тепер зняти таку квартиру в середньому можна за 73 тис. руб.

Основна причина подорожчання оренди житла у столиці – дефіцит пропозиції та високий попит. Цього року крім фактора сезонності попит підігріває дорога іпотека, на ринку оренди з'являються претенденти, які не можуть взяти імпотеку.

"Ті, хто не зміг реалізувати свої плани на купівлю квартири, змушені були зберегти свій статус орендарів, тому що вартість оренди все ще обходиться дешевше, ніж середній розмір щомісячного платежу за іпотечним кредитом", – пояснила Димова.

За оцінками "Інком-Нерухомості", щомісячний платіж за квартиру-студію (вартістю 7,5 млн руб. з першим внеском 20%, термін кредиту 30 років, ставка 21% річних) становитиме 107 тис. руб. Тому в компанії прогнозують зростання орендних ставок ще на 5-10% до кінця жовтня. У Est-a-Tet прогнозують подорожчання ще на 10-13% до кінця осені.

Як повідомлялося, з липня у Росії суттєво урізали програми пільгової іпотеки на придбання житла в умовах рекордного зростання видатків на війну з Україною. Ще раніше російські банки були занепокоєні тим, що бюджет не зможе виплачувати компенсації за пільговою іпотекою.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну