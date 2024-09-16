Гривня розпочала тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

На початку нового робочого тижня курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 17 вересня, на рівні 41,3591 грн/$, порівняно із 41,3171 грн/$ у понеділок. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 21 копійку – до 46,0079 грн за євро. 27 серпня він опускався до історичного мінімуму на рівні 46,1816 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.