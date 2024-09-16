Вводили в оману позичальників: Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів з Дніпра на максимальну суму

Національний банк України оштрафував ТОВ "ФК "Технофінанс" на максимально можливу суму 35,55 тис. грн за порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 вересня за результатами перевірки, повідомляє пресслужба НБУ.

Нацбанк виявив, що компанія не дотримувалась законодавства в частині поширення на ринку фінансових послуг інформації, що вводить в оману, а саме несправедливо відображала обсяг і зміст повноважень та прав надавача фінансових послуг, яких вона не має.

Зокрема, фінкомпанія вводила в оману бюро кредитних історій щодо мети здійснення запиту та потенційних клієнтів (споживачів) щодо наявності у ФК "Технофінанс" повноважень для отримання від них згоди на доступ до їх кредитної історії в межах здійснення оцінки кредитної надійності.

Окрім штрафу, Нацбанк застосував до компанії письмове застереження та зобов'язав її усунути виявлене порушення.

ТОВ "ФК "Технофінанс" зареєстроване у Дніпрі у 2020 році, власником компанії у держреєстрі вказаний Артем Кармазь.

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Як повідомлялося, раніше Національний банк України анулював ліцензію фінансової компанії "Лізинг Тайм" через зв'язки з Росією.

Зокрема, Нацбанк виявив, що її бенефіціар Грегорі Штульберг опосередковано (через компанію, зареєстровану у Великій Британії) володіє російським "Алеф-Банком", щодо якого у лютому 2023 року Україна запровадила санкції строком на 50 років разом з усім фінансовим сектором РФ.