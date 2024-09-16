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Найстарішу солеварню в Україні виставили на приватизацію. Це єдиний виробник харчової солі в країні

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завод,дрогобицький,солеварний

Фонд державного майна України включив єдиний майновий комплекс державного підприємства "Солевиварювальний дрогобицький завод" до переліку об'єктів, які підлягають приватизації.

Про це йдеться в повідомленні ФДМУ.

"Дрогобицька солеварня – найстаріше підприємство України, яке продовжує виварювати сіль за автентичною середньовічною технологією уже понад 700 років. Через війну в країні тепер це єдиний виробник харчової солі в Україні", – сказано в повідомленні.

У Фонді держмайна зазначили, що сьогодні це підприємство – не просто промисловість, а й місце, яке розвиває туризм в регіоні.

До єдиного майнового комплексу підприємства входить 9 пам'яток архітектури місцевого значення. Відповідно до закону України "Про охорону культурної спадщини" пам'ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронного договору на пам'ятку.

Таким чином, укладення охоронного договору буде умовою приватизації єдиного майнового комплексу підприємства

На сьогодні здійснюється підготовка об'єкта до приватизації.

Торги відбудуться на електронній платформі "Прозорро.Продажі".

Наприкінці серпня повідомлялося, що Фонд державного майна України виставив на приватизацію другий пул активів зі стартовою ціною 1 грн.

раніше Фонд державного майна виставив на приватизацію перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 грн. Вони включають адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення.

Автор: Галина Ялівець

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Топ коментарі

  • Gal
    Чому тільки кацапи? Тут своїх гнид вистачає. Два Солотвино - Закарпатське і Франківське тупо знищено все! В наглу, зумисно. В Закарпатському в часи Януковича діючу шахту затопили, щоб не було! Просто, щоб не було, бо ж дамбас корміл... мало того, в тому Солотино на базі тої шахти була унікальна дитяча алергологічна лікарні... Просто знищили. А для чого воно має бути, якихось дітей лікувати...
    Сіль в нас є, виробництва були, але ж хазяєва в нас такі. Їх, правда, мудрий наріт все до влади вибирає, ну, щоб свой парєнь був... так що...
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Навіщо?
    Це ж буде монополіст.
    Хоча ... напевно в тому і мета прихватизації, заграбастати собі.
  • Hanka Panyanka
    Відповідно до закону України "Про охорону культурної спадщини" пам'ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронного договору на пам'ятку. угу-угу..., в нас чомусь ********** плювати на закон, якщо він перешкоджає втіленню у життя власних інтересів..., наприклад, побудувати на місті солеварні готельно туристичний комплекс, а потім розказувати туристам про те, що колись на цьому місті була солеварня...
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