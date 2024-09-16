Без нових західних ліків: Кількість міжнародних досліджень ліків у Росії впала у 27 разів

У Росії за першу половину 2024 року різко скоротилася кількість клінічних досліджень нових медичних препаратів. За шість місяців Міністерство охорони здоров'я РФ видало на 26,4% менше дозволів на випробування, ніж за аналогічний період минулого року.

Це випливає зі звіту Асоціації організацій з клінічних досліджень, передає The Moscow Times.

Найбільше скоротилася кількість міжнародних клінічних досліджень: за січень-червень 2024 року вона впала на 94,3% рік до року. Загалом іноземні компанії отримали вісім дозволів на випробування.

Згідно з реєстром клінічних досліджень, з великих фармкомпаній випробовувати новий препарат почала лише AstraZeneca. Також один дозвіл на дослідження отримала американська Oncotelic, яка раніше не була представлена ​​в Росії.

Інші великі західні фармкомпанії, включно з Pfizer, Novartis та MSD, ще 2022 року через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України вирішили призупинити виведення в РФ нових препаратів.

На тлі зниження загальної кількості досліджень, які проводять іноземні компанії, російські гравці з 2022 року проводили велику кількість випробувань дженериків. Так, у 2023 році МОЗ Росії видало 473 дозволи на запуск таких досліджень, що було на 29% більше рік до року та на 66% порівняно з 2021 роком.

Однак у першій половині 2024 року кількість таких дозволів вперше скоротилася одразу на третину, до 151. За даними реєстру клінічних досліджень, ПФК "Обновление" в першому півріччі отримало лише 5 дозволів на подібні роботи замість 26 рік тому, "Р-Фарм" – 2 замість 13, "Промомед" – 8 замість 23. Це може говорити про вичерпання можливостей зростання для цього виду досліджень.

Ситуація з ліками в Росії

Раніше повідомлялося, що російська влада готує жорсткі обмеження на закупівлі імпортних ліків та медичних виробів для державних клінік та лікарень. Із 1 січня 2025 року в ході держзакупівель застосовуватиметься правило "другий зайвий": імпортні препарати будуть виключені з конкурсу, якщо надійшла хоч одна заявка від російського постачальника.

Хоча західні санкції не торкнулися безпосередньо постачання ліків до Росії, не менше 28 іноземних фармкомпаній повністю пішли з російського ринку, а асортимент імпортних препаратів у російських аптеках почав стрімко скорочуватися.

За 2023 рік з полиць російських аптек зникло 1,3 тис. найменувань зарубіжних препаратів, а їх сукупний асортимент зменшився на 20% – до 6,4 тис. позицій.

Порівняно з рівнями, які були до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, з ринку зник кожен третій імпортний препарат, випливає із підрахунків DSM Group. Сукупні поставки імпортних ліків до Росії скоротилися минулого року на 9%, до 1,7 млрд упаковок, а за окремими препаратами, включно з базовими антибіотиками ряду пеніцилінів, спад став дворазовим.