На 17 вересня відключення світла не заплановані, – "Укренерго"

Завтра, 17 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00. Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно", – закликали в компанії.

Раніше колишній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що за холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.