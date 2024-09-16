"єОселя": Українці отримали з початку року пільгових кредитів на житло на 11 мільярдів. Це більше, ніж за весь минулий рік

За програмою "єОселя" від початку цього року 6 492 українські родини отримали пільгові іпотечні кредити на загальну суму 11 млрд грн. Більшість кредитів українці взяли на придбання житла на вторинному ринку – 4 651 житловий об'єкт, 1841 – перший продаж.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

"У цьому році українці вже отримали пільгових кредитів на купівлю житла на 11 млрд грн. Майже 6,5 тисячі родин покращили свої житлові умови. Це більше, ніж за весь минулий рік. За весь час дії програми вже 12 817 українських родин отримали кредити на суму понад 20,5 млрд грн", – сказав Телюпа.

Загалом за минулий тиждень українці оформили 151 кредит на 264 млн грн, серед яких кредити на придбання житла на вторинному ринку – 101, а перший продаж – 50.

Кредити під 3% отримали:

75 військовослужбовців та силовиків;

15 педагогів;

9 медиків;

7 науковців.

Кредити під 7% отримали:

31 українець без власного житла;

7 ВПО;

7 ветеранів.

Як повідомлялося, у серпні Кабмін змінив умови програми "єОселя", підвищивши ставки за пільговими іпотечними кредитами після 10 років користування.

Водночас Кабмін зменшив перший (початковий) внесок для позичальників віком до 25 років до 10%, для громадян віком від 25 року він залишився незмінним – щонайменше 20%. При цьому громадяни зможуть здійснити перший внесок на придбання житла за рахунок житлового сертифіката "єВідновлення", отриманого за зруйноване житло.