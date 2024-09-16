Нелегально вивозили чоловіків за кордон: Від системи "Шлях" відключили ще 16 перевізників

За останній місяць ще 16 перевізників відключено від системи "ШЛЯХ" через системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Відповідне рішення ухвалила Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки", повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, відповідно до постанови Кабміну №57 від 27 січня 1995 року, від системи "Шлях" строком на три місяці відключили таких перевізників:

ФОП Мурашкін Сергій Геннадійович

ФОП Ліхтей Артем Вікторович

ФОП Педорченко Артем Леонідович

ФОП Радомський Дмитро Валерійович

ФОП Яцюра Андрій Миколайович

ФОП Гонтюк Олександр Якович

ФОП Аронець Сергій Анатолійович

ФОП Смульський Олександр Олександрович

ФОП Дубовик Максим Юрійович

ФОП Блаженко Олександр Михайлович

ФОП Таран Вадим Володимирович

ФОП Сімагутін Андрій Вячеславович

ФОП Колядюк Василь Павлович

ТОВ "АВТ Гглобал"

ТОВ "Меріенжел"

ТОВ "МакарТранс"

"За матеріалами Державної прикордонної служби, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – зазначається у повідомленні.

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В "Укртрансбезпеці" додали, що наразі розглядаються "десятки фактів" зловживань із внесення даних у систему "Шлях". Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення. Як повідомлялося, наприкінці червня за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону "Укртрансбезпека" на три місяці відключила шістьох перевізників від системи "Шлях".

У серпні з цієї ж причини від системи "Шлях" відключили ще 10 перевізників.