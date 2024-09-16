АРМА виставило на продаж сотні тисяч пляшок алкоголю, арештованого у російського магната Таріко

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на продаж арештовану алкогольну продукцію орієнтовною вартістю 14,2 млн грн.

Її реалізація відбуватиметься у системі "Прозорро.Продажі" через трираундовий англійський аукціон, де учасники не бачитимуть ставок інших претендентів, повідомляє пресслужба АРМА.

При цьому загальний обсяг арештованого алкоголю розбили на менші лоти:

лот №1 – 163 268 пляшок настоянок різних видів (переважно, під польськими брендами Sopliсa і Zubrowka), стартова ціна: 9,58 млн грн;

лот №2 – 76 140 пляшок горілки (переважно під брендом Zubrowka), стартова ціна 3,97 млн грн;

лот №3: 14 646 пляшок ігристого вина (ароматизований коктейль на основі вина "Sincero Fragolino Rosato"), стартова ціна: 684,1 тис. грн.

За даними у системі "Прозорро.Продажі", увесь алкоголь арештовано у кримінальному провадженні №42022000000000486 від 20 квітня 2022 року.

Це провадження за статтею 258-5 ККУ (фінансування тероризму) розслідує СБУ, свідчать дані судового реєстру. Зокрема, правоохоронці підозрюють службових осіб ТОВ "Руст Україна" у продажі алкогольних напоїв російського походження в Україні та на окупованих територіях та використанні прибутку від цих операцій для фінансування терористичних організацій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ "Руст Україна" імпортує алкогольну продукцію виробництва польської компанії CEDC та італійського заводу Gancia, тому її арештували.

Бенефіціаром ТОВ "Руст Україна" є російський магнат Рустам Таріко, йому належить низка виробників алкоголю в Росії та Польщі, а також український банк "Форвард" (до 2014 року мав назву "Банк Русский Стандарт").

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Як повідомлялося, у березні НБУ вирішив ліквідувати АТ "Банк Форвард" громадянина РФ Рустама Таріко. У жовтні 2022 року Україна запровадила щодо нього персональні санкції.

Раніше за матеріалами СБУ суд заарештував акції та майно алкогольного дистрибʼютора "Руст" та АТ "Банк Форвард" російського бізнесмена Рустама Таріко.

Рустам Таріко – російський мільярдер, власник та голова ради директорів російського банку "Русскій стандарт", власник алкогольного холдингу Roust. До останнього входять такі бренди горілки як "Русскій стандарт", "Зельоная марка", "Парламент" та "Журавлі". У 2016 році статки Таріко оцінювалися $500 млн – тоді він посідав 168 місце в рейтингу найбагатших росіян.