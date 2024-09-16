Бюджет Чехії заробляє на українських біженцях більше, ніж витрачає на допомогу

Біженці з України приносять до бюджету Чехії більше коштів, ніж на них витрачається.

Зокрема, у першому півріччі 2024 року на виплати допомоги біженцям було витрачено 7,3 млрд крон ($323 млн), а дохід від їх інтеграції становив 11,7 млрд крон ($517 млн), передає ЕП із посиланням на Міністерство праці та соцзахисту Чехії.

Зокрема, бюджет країни отримав 4,4 млрд крон ($195 млн) доходів від страхування та податків, які платять біженці.

"Біженці з України вже давно дають у наш бюджет набагато більше, ніж ми витрачаємо на допомогу своїм співвітчизникам. Вони для нас актив, а не тягар", – зазначають у чеському міністерстві.

У відомстві уточнили, що допомогу наразі отримують приблизно 25% усіх біженців, а це близько 93 тис. осіб, більшість із яких діти. Дорослий отримує 4860 крон ($215) протягом 150 днів, а дитина – 3490 крон ($155). Витрати на житло також субсидуються – 6000 крон ($265) для вразливих категорій на місяць та 4000 крон ($177) для решти.

До вразливих категорій у Чехії відносять людей похилого віку, з обмеженими можливостями, маленьких дітей. Середній розмір допомоги на одного біженця становить 7336 крон ($324) на місяць.

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Як повідомлялося, за даними Євростату, станом на 31 липня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,1 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Німеччина залишається країною з найбільшою кількість українських біженців у ЄС. Станом на кінець липня 2024 року, у цій країні перебувало 1,11 млн осіб із статусом тимчасового захисту або 26,9% від загальної кількості таких осіб у ЄС. Друге місце за цим показником зберегла Польща (976,22 тис. осіб; 23,7%) та Чехія (369,61 тис.; 9%).