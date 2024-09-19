ВАКС оголосив нардепа Одарченка у міжнародний розшук

Суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та оголосив народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка в міжнародний розшук.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

За даними НАБУ, Mercedes депутата на місці, але в квартирі живе водій. Той пояснив, що з вівторка Одарченка вдома немає, де він – не знає, депутат на зв'язок не виходить.

За даними прикордонників, нардеп офіційно кордон не перетинав.

"Прокурорка САП додала, що нардеп на записах НАБУ хвалився ексголові Агентства відновлення Найєму, що "вирішує всі питання на митниці, на всіх рівнях". Прокурор припускає, що він використав ці зв'язки, щоб виїхати", – йдеться у повідомленні.

Сторона захисту вважає клопотання про міжнародний розшук передчасним. Мовляв, прокурор не долучила оперативну інформацію, що Одарченко дійсно за кордоном. Захист додає, що сім'я Одарченка мешкає на Закарпатті, тому детективи мали би перевірити чи немає його там.

Як повідомлялося, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура припустила, що народний депутат зі "Слуги народу" Андрій Одарченко втік за кордон.

18 вересня під час засідання у справі нардепа прокурорка САП повідомила, що депутат покинув територію України. Зокрема, Одарченка не було у Верховні Раді. Раніше він вийшов під заставу в 15 млн грн і здав закордонні паспорти.

У чому підозрюють Одарченка

Як повідомлялося, Одарченка обвинувачують у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма біткоїнами в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат обіймав посаду ректора (дію контракту призупинено).

За це нардеп пообіцяв хабар у Bitcoin в еквіваленті $50 тис., а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало $10 тис.

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.