В Україні падає попит на нові бензинові авто. Які моделі купували найбільше

У серпні український автопарк поповнили 3,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами, це на 35% більше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Водночас, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків зменшилась. Якщо у серпні 2023 року вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз – 41%.

Зазначається, що лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.

Загалом до п’ятірки найпопулярніших моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

Mazda CX5 – 275 авто;

KIA Sportage – 216;

Skoda Octavia – 187;

Hyundai Tucson – 167;

Renault Duster – 166.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.

Майже 46% вживаних авто, що у серпні перейшли на українські номери, були бензинові. Їх середній вік становив 9,7 року

До п’ятірки лідерів серед імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf – 735 од.;

Audi Q5 – 577;

Volkswagen Tiguan – 486;

Nissan Rogue – 471;

Audi A4 – 433.

Як повідомлялося, упродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.