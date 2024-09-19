Суд конфіскував у росіян землю вартістю майже 15 мільйонів на Житомирщині

Господарський суд Житомирської області припинив право власності на дві земельні ділянки вартістю 14,6 млн грн товариству, кінцевими бенефіціарами якого є двоє громадян РФ.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

Зокрема, йдеться про землю сільськогосподарського призначення загальною площею 68 га, що у Коростенському районі.

Зазначається, що сільгоспугіддя у 2008-2009 роках придбало товариство з обмеженою відповідальністю для власних потреб. Прокурори встановили, що засновником товариства, з 60% часткою статутного капіталу, є іноземна юридична особа, яка знаходиться у Москві. Також встановлено, що кінцеві бенефіціарні власники товариства – двоє громадян Росії.

Як наголошують у прокуратурі, це суперечить ст. ст. 82, 13, 145 Земельного кодексу України, відповідно до яких власниками земель сільгосппризначення можуть бути винятково громадяни України та юридичні особи України.

Як повідомлялося, у серпні суд повернув державі захоплену екснардепом-зрадником Віктором Медведчуком землю на Київщині вартістю понад 840 млн грн.