У роботі "Київстару" стався збій. Коли відновиться зв’язок та інтернет

Зранку 19 вересня у роботі найбільшого в Україні мобільного оператора "Київстар" стався збій – у деяких регіонах не працювали мобільний звʼязок та інтернет.

Як пише Forbes, проблеми спостерігалися у Харківській області, Черкасах, Кривому Розі, Чернігові та області, Запоріжжі, Кіровоградській області тощо.

У пресслужбі компанії журналістам підтвердили, що стався технічний збій.

"Фахівці "Київстар" локалізували проблему та оперативно приступили до усунення наслідків. Роботи з відновлення працездатності мережі тривають", – зазначили в компанії.

Утім, наголошується, що в роботі послуг голосового звʼязку та інтернету в східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі. "Протягом 30 хвилин вони будуть усунуті", – запевнили в компанії.

Як повідомлялося, наприкінці 2023 року абоненти "Київстару" почали масово скаржитися на відсутність мобільного зв’язку та інтернету. Пізніше мобільний оператор заявив, що причиною збоїв стала потужна хакерська атака, яка привела до повного припинення надання послуг.