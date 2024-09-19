У Києві викрили керівництво проєктного інституту, яке допомагало ворогу відновлювати свої НПЗ

Служба безпеки викрила керівний склад провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві на співпраці з Росією.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що серед затриманих – голова правління, двоє очільників спеціалізованих відділів, а також головний інженер і один із інженерів столичної установи.

За даними правоохоронців, вони допомагали агресору відновлювати свої нафтопереробні заводи після атак українських дронів.

"На замовлення РФ посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ. Загальна вартість російських "підрядів" становила майже пів мільярда гривень", – йдеться у повідомленні.

До цієї суми входив також дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених російських заводів.

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Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з РФ.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили п’ятьом затриманим посадовцям проєктного інституту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору.

Наразі четверо з них уже перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, минулого тижня СБУ повідомила про підозру власнику українського будівельного холдингу та двом його топменеджерам через сприяння будівництву військових об'єктів у Росії.