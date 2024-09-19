Рада зобов’язала замовників публікувати ціни будматеріалів і обладнання у Prozorro

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (прозоре будівництво)".

Відповідний законопроєкт №11057 у другому читанні підтримали 267 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Закон вимагає від замовників оприлюднювати інформацію про ціни, зміну цін на матеріальні ресурси (найменування, характеристики, одиниці виміру, кількість, відпускну ціну, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати) в закупівлях послуг з поточного ремонту, робіт з будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва об’єктів з розробленням проєктної документації.

Згідно із пояснювальною запискою, це має забезпечити прозорість інформації про використання публічних фінансів на закупівлю послуг з поточного ремонту, робіт з капітального ремонту та будівництва.

Зокрема, законом встановлюється, що договір про закупівлю та всі додатки до нього (у тому числі документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси) у машинозчитувальному форматі має публікуватися протягом трьох робочих днів з дня його укладення.

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Як повідомлялося, під час воєнного стану багато замовників уникають публікації кошторисів закупівель, в інших випадках навіть частково оприлюднені кошториси свідчать про завищення цін на матеріали.