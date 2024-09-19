Шахтарям з Покровська пропонують переїжджати та працювати на шахтах Львівщини

Шахтарям із Донеччини пропонують евакуюватися до Львівської області з безкоштовним розселенням і працевлаштуванням на вугільні підприємства ДП "Львіввугілля".

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника управління – начальник відділу з питань надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Донецької ОВА Дмитро Пожарський, передає Укрінформ.

"У Львівській області є можливість працевлаштування для шахтарів. Тобто можна поїхати з безкоштовним розселенням у Львівській області і там вже працевлаштуватись шахтарям на підприємствах вугледобувної галузі", – зазначив він.

За його словами, надійшла інформація від колег з Львівської ОВА щодо можливості працевлаштування з одночасним безкоштовним поселенням людей, які мають різні шахтарські професії – від прохідників до працівників очисних забоїв, електрослюсарів підземних та інших.

Пожарський додав, що пропонує роботу ДП "Львіввугілля", і це стосується саме Покровського регіону, де більшість працюючих людей – шахтарі.

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Якк повідомлялося, 18 вересня через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Зокрема, на Донеччині, унаслідок бойових дії знеструмлювалися підстанції, побутові споживачі та шахти. На момент інциденту у шахтах загалом перебувало 72 працівники, їх виведено на поверхню. Живлення частково відновлено.