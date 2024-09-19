Нацбанк знизив ставки за депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування. Це має збільшити попит на ОВДП (оновлено)

Національний банк ухвалив низку рішень у частині нормативів обов'язкового резервування та модифікації параметрів операційного дизайну банків, щоб стимулювати додатковий попит на ОВДП.

Зокрема, з 20 вересня 2024 року знижуються ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5%, повідомляє пресслужба регулятора.

Також зменшуються ставки за кредитами рефінансування – до 16%, а максимальний строк їх надання обмежено 14 днями. Водночас ставки за депозитними сертифікатами овернайт і надалі дорівнюватимуть обліковій ставці.

Також із 11 жовтня 2024 року Нацбанк підвищує нормативи обов’язкового резервування на 5 в. п. (за винятком нормативів для строкових вкладів фізичних осіб у гривні строком 93 календарних дні та більше).

Крім того, з 11 жовтня НБУ збільшить до 60% частку обов’язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.

У Нацбанку підкреслили, що зазначені кроки не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку й повернення інфляції до цілі на горизонті політики.

"Натомість комбінація цих заходів збільшить гнучкість банків в управлінні власною ліквідністю та стимулюватиме додатковий попит на ОВДП, що посилить спроможність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку", – йдеться у повідомленні.

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За оцінками НБУ, ці кроки дозволять збільшити попит банків на ОВДП та залучити додаткові кошти для фінансування дефіциту держбюджету.

Зокрема, збільшення нормативу обов'язкового резервування з 11 жовтня на 5 відсоткових пунктів (в.п.) разом з підвищенням ліміту на формування їх облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) з 50% до 60% створює потенційний чистий попит з боку банків на купівлю ОВДП у розмірі близько 130 млрд грн, повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

"Чистий попит, який ми бачимо на бенчмарках після нашого рішення, становить близько 130 млрд грн", – цитує заступника голови НБУ агентство Інтерфакс-Україна.

Водночас Гелетій наголосив, що ключовим для реалізації потенціалу купівлі держоблігацій не лише банками, а й іншими учасниками ринку є збереження ринкових ставок залучення коштів Міністерством фінансів, що надає йому змогу продавати не лише бенчмарк-ОВДП.

Він уточнив, що на вересень-грудень припадає погашення ОВДП на суму 175 млрд грн, з яких 95 млрд грн – банківському сектору, тоді як близько 80-85 млрд грн – іншим власникам.

"Тому з цим каналом потрібно продовжувати активно працювати, щоб не тільки користуватися каналом бенчмарків. Ми з Міністерством фінансів у постійному діалозі будемо далі дивитися, як ситуація розвиватиметься", – сказав він.

Голова Нацбанку Андрій Пишний уточнив, що загалом поправки до держбюджету на 2024 рік щодо збільшення його видатків на оборону майже на 500 млрд грн передбачають додаткове чисткове фінансування за рахунок ринку ОВДП на 216 млрд грн.

"Ми розуміємо, що завдяки злагодженим діям, а також за підтримки та сприяння Національного банку, зокрема й завдяки тому рішенню, яке було ухвалене сьогодні, ми зможемо покрити ці потреби в тій частині, яка розрахована на потенціал внутрішнього боргового ринку без відповідних емісійних джерел", – наголосив Пишний.

Як повідомлялося, 18 вересня правління НБУ зберегло облікову ставку на рівні 13%. Таке рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку, переконані у регуляторі.