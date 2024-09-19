Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 13% річних

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%.

Це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку, повідомляє пресслужба НБУ.

У Нацбанку зауважили, що впродовж останніх місяців інфляція пришвидшилася і сягнула 7,5% у річному вимірі за підсумками серпня. При цьому інфляція зростатиме в найближчі місяці через розширення попиту внаслідок бюджетних видатків, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів.

Водночас російська агресія зумовлює значний тиск на державні фінанси, а перебіг повномасштабної війни залишається ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку, вказують у Нацбанку.

Відтак, швидкість повернення інфляції до цілі 5% і стійкість економічного розвитку України значною мірою залежатимуть від характеру і тривалості війни. У Нацбанку нагадали, що російська агресія й надалі генерує такі ризики:

виникнення додаткових бюджетних потреб, передусім для підтримання обороноздатності;

можливе додаткове підвищення податків, що, залежно від параметрів, може посилювати ціновий тиск;

подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку пропозиції;

поглиблення негативних міграційних тенденцій та подальше розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці.

При цьому зберігається невизначеність щодо майбутніх обсягів підтримки України міжнародними партнерами, у тому числі через зосередженість багатьох країн на внутрішніх електоральних циклах та підривну роботу РФ.

Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% з 26 липня. Цикл зниження облікової ставки тривав з вересня 2023 року.