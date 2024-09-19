Кабмін пропонує дозволити розпродаж державних університетів та їх майна

Кабінет Міністрів пропонує дозволити приватизацію державних вищих навчальних закладів та їх майна.

Відповідні норми передбачені у законопроєкті "Про державний бюджет на 2025 рік", зауважив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу") у Telegram.

"У проєкті державного бюджету на 2025 рік уряд заклав норму в прикінцевих положеннях, яка призупиняє на 2025 рік дію:

норми про заборону приватизації державних закладів вищої освіти в законі "Про освіту"

норми про заборону приватизації приміщень державних закладів вищої освіти в законі "Про приватизацію державного і комунального майна", – повідомив депутат.

Він зауважив, що серед членів Комітету з питань освіти, науки та інновацій ця пропозиція викликала "палку дискусію".

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Як повідомлялося, раніше у Міністерстві освіти та науки заявляли, що в Україні потрібно зменшити кількість закладів вищої освіти через падіння кількості випускників шкіл.

За даними міністерства, наразі в Україні, окрім 100 приватних установ вищої освіти та 40 комунальних, діє ще приблизно 170 державних університетів, не рахуючи філій. У МОН вважають, що цю кількість потрібно зменшити до 100.