Кабмін пропонує дозволити розпродаж державних університетів та їх майна
Кабінет Міністрів пропонує дозволити приватизацію державних вищих навчальних закладів та їх майна.
Відповідні норми передбачені у законопроєкті "Про державний бюджет на 2025 рік", зауважив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу") у Telegram.
"У проєкті державного бюджету на 2025 рік уряд заклав норму в прикінцевих положеннях, яка призупиняє на 2025 рік дію:
- норми про заборону приватизації державних закладів вищої освіти в законі "Про освіту"
- норми про заборону приватизації приміщень державних закладів вищої освіти в законі "Про приватизацію державного і комунального майна", – повідомив депутат.
Він зауважив, що серед членів Комітету з питань освіти, науки та інновацій ця пропозиція викликала "палку дискусію".
Як повідомлялося, раніше у Міністерстві освіти та науки заявляли, що в Україні потрібно зменшити кількість закладів вищої освіти через падіння кількості випускників шкіл.
За даними міністерства, наразі в Україні, окрім 100 приватних установ вищої освіти та 40 комунальних, діє ще приблизно 170 державних університетів, не рахуючи філій. У МОН вважають, що цю кількість потрібно зменшити до 100.