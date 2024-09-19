В Україні стрімко зростають ціни на моркву

В Україні наслідок підвищення торгової активності стрімко зростають ціни на моркву. Наразі фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісну моркву по 12-16 грн/кг ($0,29-0,39/кг), що в середньому на 32% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що оператори ринку пов'язують зростання цін із суттєвим скороченням пропозиції моркви через період міжсезоння. Зокрема, більшість господарств уже завершили реалізацію моркви середніх сортів, тоді як до збирання врожаю пізніших сортів більшість із них ще не приступила.



За даними аналітиків, ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому у 2,2 рази вища, ніж рік тому. При цьому деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження сучасних темпів збуту.

Як повідомлялося, у Мінагрополітики закликають українців не очікувати значного падіння цін на овочі. На вартість овочів та картоплі суттєво впливатимуть витрати на їх зберігання.

Нагадаємо, що інфляція на споживчому ринку в серпні 2024 року прискорилася до 0,6%, порівняно з 0% – липні, 2,2% – у червні, 0,6% – у травні, 0,2% – у квітні, 0,5% – у березні, 0,3% – у лютому та 0,4% – у січні.

У річному обчисленні інфляція за підсумками серпня (порівняно із серпнем минулого року) прискорилася до 7,5%. Із початку року ціни зросли на 4,9%.

Найбільше (на 7,1% та 5,2%) подорожчали яйця та овочі. На 2,4-0,7% зросли ціни на хліб, цукор, макаронні вироби, продукти переробки зернових, соняшникову олію, рис, м'ясо та м'ясопродукти, молоко та молочні продукти, масло, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. Водночас на 7,4% знизилися ціни на фрукти.