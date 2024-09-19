Євросоюз готовий виділити "левову частку" з обіцяних "Великою сімкою" 50 мільярдів євро для України, – посол

Євросоюз разом із країнами G7 продовжує шукає шляхи для надання кредиту Україні у розмірі 50 млрд євро під заставу доходів від заморожених активів РФ.

Про це посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Я гадаю, що з боку ЄС, безумовно, є зобов'язання продовжувати свою велику підтримку. Ми найбільше фінансово підтримуємо Україну в цій війні. Безумовно. З макрофінансової точки зору. І ми продовжуватимемо це робити. Зобов'язання, безумовно, є, і я думаю, що ми надамо левову частку з обіцяних 50 мільярдів євро. І ми наразі у партнерстві з G7 шукаємо шляхи, як це зробити", – сказала вона.

Пані посол припустила, що обговорення щодо виділення цього кредиту на 50 млрд євро все ще тривають, і варто почекати офіційних повідомлень найближчими днями.

Коментуючи позицію Угорщини і чи не стане позиція країни потенційною перешкодою для отримання кредиту, Матернова зазначила, що у випадку з першим траншем допомоги за рахунок доходів від заморожених активів РФ у розмірі 1,4 млрд євро, наприклад, "не було жодного блокування з боку будь-кого".

"Тому що це були заморожені активи, спрямовані через бюджет ЄС, де інститути могли діяти. І я думаю, що ми можемо мати таке рішення і щодо макрофінансової допомоги. Подивимося", – додала вона.

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Як повідомлялося, за даними Financial Times, Євросоюз також готує альтернативний план виділення коштів для України на випадок, якщо Угорщина заблокує запропоновану країнами "Великої сімки" схему виділення кредиту на 50 млрд євро під заставу прибутків від заморожених активів РФ.

Зокрема, ЄС розглядає можливість надати Україні кредити на суму від 20 млрд до 40 млрд євро до кінця року, незалежно від участі США. Такий крок потребуватиме підтримки простої більшості країн ЄС, а не одноголосного рішення, позбавляючи таким чином Угорщину права вето.

Нагадаємо, у червні лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".