"Приватбанк" запустив доставку своїх карток "Укрпоштою" ще до 8 країн

Державний "Приватбанк" розширив мапу доставки своїх карток "Укрпоштою" на 8 нових країни: Бельгію, Болгарію, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегію та Швецію.

Про це йдеться в повідомленні банку.

До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безплатною всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в "Приват24".

"Замовити нову чи перевипустити діючу картку "Приватбанку" дуже просто – оформити заявку за декілька кліків у "Приват24". Якщо ви бажаєте замовити доставку нової пластикової картки, спочатку оформте digital картку (віртуальну), а потім у меню "Усі картки" замовте її доставку", – пояснили в банку.

Выд початку повномасштабної війни "Приватбанк" подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.

Наразі послуга доставки карток "Приватбанку" доступна в межах України та в 17 країнах світу.

"Головне – не забудьте написати свою фактичну адресу проживання. Далі справа за нами, усе відбудеться автоматично", – своєю чергою зазначили в "Укрпошті".

Як повідомлялося, наприкінці серпня "Приватбанк" розширив географію послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам до США, Швейцарії та Словенії.