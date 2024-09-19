Відключення світла взимку триватимуть від 4 до 18 годин, – доповідь місії ООН

Відключення електроенергії в Україні взимку триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

Про це свідчать прогнози експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), передає Інтерфакс-Україна.

"Ця зима буде дуже складною. Люди, ймовірно, зіткнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, що призведуть до триваліших відключень, можуть мати катастрофічні наслідки", – заявила керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл.

Вона додала, що наслідки атак будуть тривалими, а їх подолання потребуватиме комплексного підходу.

"Національні та міжнародні партнери мають об'єднати зусилля із відновлення критично важливої інфраструктури та притягнення до відповідальності винних за завдані збитки", – зазначила очільниця місії ООН.

У доповіді ММПЛУ, що ґрунтується на результатах візитів на місця, інтерв'ю з технічними експертами, представниками енергетичних компаній, місцевими жителями та чиновниками, описано далекосяжні наслідки російських атак.

У доповіді зазначається, що пошкодження енергосистеми України спричинили віялові відключення електроенергії по всій країні, а в деяких містах під час літньої спеки відключення електроенергії тривало по 12 і більше годин на добу.

У документі вказано, що взимку ці наслідки можуть бути ще серйознішими через низьку температуру. За прогнозами експертів, опитаних ММПЛУ, взимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня. За їх підрахунками, близько 70% населення проживають в містах, багато українців проживають у багатоповерхових будинках.

У доповіді наголошується на тому, що атаки призвели до втрати близько 9 гігават виробничих потужностей, що становить половину обсягу, необхідного Україні в зимовий період. Станом на червень 73% теплових електростанцій країни було виведено з ладу.

При цьому, якщо взимку 2022-2023 років атаки здебільшого спрямовували на об'єкти електропередачі, то з березня 2024 року основною мішенню стали об'єкти генерації. За даними однієї з великих енергетичних компаній, на яку посилається доповідь, унаслідок атак 2024 року було пошкоджено втричі більше енергоблоків, ніж узимку 2022-2023 року.

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Автори доповіді також зауважують, що майже мільйон дітей в Україні навчаються онлайн через безпекові ризики. Вимкнення електроенергії серйозно ускладнює доступ до онлайн-навчання, посилюючи ізоляцію від однолітків і вчителів, що загострює психологічний тиск війни. Автори доповіді також попереджають про можливе погіршення ситуації в разі нових обстрілів.

У доповіді наголошується, що знищення Росією критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури, включно з такими, як система теплопостачання, які необхідні для виживання цивільного населення взимку, порушує принципи міжнародного гуманітарного права, покликані захищати цивільних осіб.

Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.