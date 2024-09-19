Захищеність, маскування та близькість до "нуля": У "Метінвесті" Ахметова розповіли про перший підземний госпіталь для ЗСУ

Нещодавно відкритий Міністерством оборони спільно з компанією "Метінвест" Ріната Ахметова перший підземний шпиталь розташований глибоко під землею і дає змогу надавати пораненим бійцям необхідну допомогу.

Основні переваги нового підземного госпіталю – наявність усіх комунікацій, захищеність та маскування, розповів операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

"Ідея створити підземний шпиталь виникла, коли наші "криївки" медики почали використовувати як маленькі стабілізаційні пункти на передній лінії. До цього стабпункти базувалися в сільських хатах, і їх часто знищували. Тоді медики почали використовувати наші "криївки", щоб закопатися під землю й убезпечити себе", – розповів управлінець.

За його словами, після того, як "Метінвест" зробив перші командні пункти рівня оперативно-тактичного угруповання, фахівці почали міркувати, як реалізувати такий проєкт і для медичних сил, щоб надавати допомогу бійцям до того, як вони доїдуть до лікарні й отримають хірургічні чи інші послуги.

Так народився проєкт підземного шпиталю площею 500 квадратних метрів, який побудували в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова", додав Мироненко.

"Фактично ми виконали все – від етапу проєктування та фінансування, до будівництва споруди й часткового забезпечення медичним обладнанням. Частину спеціалізованого військового обладнання неможливо купити на відкритому ринку, тому його доставили медичні сили. Загальна сума інвестицій у безпеку наших військових становила 20 млн грн, з яких 7 млн грн витрачено на медичне обладнання, а 13 млн грн – на металеві споруди, ліс, будівельні роботи й облаштування інфраструктури. Досить велика частина роботи – створити інфраструктуру навколо госпіталю, щоб він працював 24/7", – пояснив операційний директор "Метінвесту".

Він уточнив, що головне завдання шпиталю – не просто зупинення кровотечі чи проведення стабілізаційних заходів, а надання розширеної медичної допомоги. Для цього шпиталь має дві операційні кімнати, в яких можуть виконувати хірургічні втручання. Також є кімнати, де люди очікують на евакуацію після наданої медичної допомоги. І, звісно, приміщення для персоналу: для них передбачені місця для приймання їжі та відпочинку.

"Головні переваги шпиталю – ближче розташування до лінії фронту, прихованість і маскування: шпиталь облаштовано так, що під землю заїжджає навіть повноцінна вантажівка, і її не видно. І, безумовно, це захист медиків, адже шпиталь розташований на глибині 6 метрів під землею", – розповів Мироненко.

Крім того, шпиталь повністю забезпечено всіма комунікаціями: він під'єднаний до загальної електромережі, та має два резервні генератори. Вода є 24/7, і подається з власної свердловини. Також є септик, куди йдуть стоки. Обладнано душ та туалет.

"Всі зручності розташовані у безпеці під землею. Крім того, є зв’язок, РЕБ, інтернет, Wi-Fi. До речі, перша ознака в медиків, що з бійцем все буде гаразд, це коли він питає пароль від Wi-Fi", – зазначив Мироненко.

Він також уточнив, що у майбутньому проєкт буде масштабовано: наразі триває стадія визначення кооперації та тиражування.

"Цей зразок був повністю зроблений за наш кошт. Зараз ми плануємо певну кооперацію, де ми будемо, наприклад, робити все оснащення для шпиталю, а Міноборони з керівництвом медичних сил відповідатиме за медичне обладнання. Сталі в нас вистачить. І сили та натхнення в наших людей також вистачить. Адже, коли вони бачать результати та вдячність медичного персоналу, їх це надихає на нові проєкти", – додав Мироненко.