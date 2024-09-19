Влада Києва додатково виділила на будівництво та ремонти 2,4 мільярда до кінця року
Київрада збільшила фінансування будівництва та капітальних ремонтів за на цей рік на 2,4 мільярда гривень.
Відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2024-2026 роки Київрада затвердила на засіданні у четвер, 19 вересня, повідомляється на її сайті.
Зокрема, на будівництво та реконструкцію міських інфраструктурних об’єктів додатково спрямували 1,3 млрд грн, на капітальні ремонти – 1,1 млрд грн.
"Додаткові кошти спрямовані, зокрема, на роботи на об’єктах у сфері транспортної інфраструктури, капітальні ремонти в житловому фонді, в закладах освіти та культури, а також у приміщеннях та спеціалізованому медичному обладнанні у столичних закладах охорони здоров'я", – зазначається у повідомленні.
Додаткові кошти також спрямують на роботи із забезпечення доступності та безпеки в житлових багатоквартирних будинках.
Крім того, зміни до Програми уточнюють показники в частині кошторисної вартості об’єктів відповідно до розробленої та затвердженої документації, обсягів проєктних робіт, термінів реалізації проєктів тощо.
Як повідомлялося, раніше Київська міська рада збільшила на 1,1 мільярда гривень фінансування міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2024 рік.