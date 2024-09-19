У Молдові нарахували 125 тисяч біженців з України. З початку року їх кількість зросла

Прихисток у Молдові знайшли понад 125 тисяч українців, уряд країни продовжить їм допомагати.

Про це міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, передає Інтерфакс-Україна.

"Підтверджую бажання Республіки Молдова продовжувати допомагати понад 125 тисячам українських біженців, які знайшли прихисток у нашій країні, шляхом надання соціальної підтримки, навчання дітей, працевлаштування, надання гуманітарної допомоги", – сказав молдавський міністр.

Він також зазначив, що за останні два роки Молдова надала Україні 11 партій гуманітарної допомоги.

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Як повідомлялося, станом на лютий 2024 року у Молдові налічувалося понад 116 тис. біженців з України. Майже 39 тис. з них стали на облік для отримання тимчасового захисту, понад 30 тис. уже отримали документи, що засвідчують особу.

Тоді ж термін надання тимчасового захисту вимушеним переселенцям з України буде продовжили ще на рік – до 1 березня 2025 року.