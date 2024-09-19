"єДозвіл": Бізнес отримав можливість оформити першу послугу онлайн

Для бізнесу в межах проєкту "єДозвіл" стала доступною перша послуга – декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці. Раніше реєстрація цього документу територіальним центром Держпраці могла тривати до п'яти днів – тепер же підприємці можуть подати його за лічені секунди.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Проєкт "єДозвіл" працює як частина комплексної послуги "е-Підприємець" на порталі "Дія".

Декларація відповідності матеріально-технічної бази – документ, який мають подавати до Держпраці підприємства, що оперують важкими машинами та механізмами. Через неправильне заповнення декларацій декому повертали документ і процес доводилося починати спочатку.

"У "єДозволі" подати неправильно оформлену декларацію неможливо. Алгоритм побачить помилку та вкаже при заповненні на неї, аби її одразу можна було виправити. Якщо система прийняла декларацію, повернень не буде", – зазначили в Мінекономіки.

"Завдяки "єДозволу" підприємці зекономлять робочий час, який раніше витрачали на оформлення та отримання ліцензій, висновків, декларацій та інших дозвільних документів. Ці зміни будуть корисними для доволі широкого кола підприємців. Минулого року таку декларацію подали понад 13,2 тис. підприємців, за сім місяців цього року – майже 8 тис. Ми очікуємо, що такий діджитал інструмент полегшить роботу бізнесу", – сказала перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як скористатися послугою через "єДозвіл"

Для того, що скористатися послугою онлайн, потрібно:

авторизуватися на порталі "Дія";

перейти в розділ "Послуги";

знайти комплексну електронну публічну послугу "е-Підприємець" та перейти в послугу;

обрати послугу з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці через помічника або з переліку доступних послуг у складі комплексної електронної публічної послуги "е-Підприємець";

заповнити заяву на отримання комплексної електронної публічної послуги "е-Підприємець" та підписати заяву.

Як повідомлялося, у липні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту із запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів ("єДозвіл"). Таким чином підприємці зможуть отримувати ліцензії та дозвільні документи в електронній формі.