США ввели санкції проти російських банків за операції з Північною Кореєю

Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох російських банків – "Тимер Банк" (Москва) і "Міжнародний розрахунковий банк" (невизнана Південна Осетія) – за операції з Північної Кореєю. Під санкції також потрапив віцепрезидент "ЦМРБанку" Дмітрій Нікулін і московське ТОВ "Стройтрейд".

Про це йдеться в повідомленні американського Міністерства, передає LIGA.net.

США встановили, що всі вони причетні до проведення транзакцій з підсанкційними північнокорейськими банками – "Зовнішторгбанком" і Корейською банківською корпорацією "Квансон".

"Зі зростанням втрат на полі бою та поглибленням міжнародної ізоляції Росія стає все більш залежною від КНДР у закупівлях зброї та економічній співпраці. Сьогоднішні санкції демонструють, що режим Путіна використовує незаконні фінансові схеми для надання КНДР доступу до міжнародної банківської системи в порушення цільових фінансових санкцій, передбачених резолюцією 1718 Ради безпеки ООН і забороною на кореспондентські відносини з банками КНДР згідно з резолюцією 2270 РБ ООН", – сказано в повідомленні Мінфіну США.

На початку вересня повідомлялося, що президент РФ Владімір Путін надіслав Кім Чен Ину табун коней як оплату за снаряди для ударів по Україні.

За даними військової розвідки Південної Кореї, із середини 2022 року Пхеньян відправив Москві 13 тис. контейнерів із озброєнням, у тому числі 6 млн артилерійських снарядів калібру 152 мм. Половину поставок було проведено після лютого цього року.

У червні цього року Росія та Північна Корея домовилися допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами.