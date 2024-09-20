В Україні заблоковано ще 31 застосунок із нелегальними онлайн-казино

В Україні на платформі Google Play заблоковано 19 мобільних додатків із нелегальними азартними іграми. На платформі App Store – ще 12.

Про це йдеться в повідомленні Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Там зазначили, що це вдалося зробити за результатами співпраці з Google LLC.

У КРАІЛ нагадали, що протидія негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті посилилася після рішення Ради національної безпеки й оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті".

Рішення РНБО було ухвалено з метою захисту прав і законних інтересів громадян України та недопущення використання особливостей сфери азартних ігор державою-агресором.

"На сьогодні саме нелегальні оператори азартних ігор, у порушення вимог законодавства, використовують сервіси Google для популяризації своїх послуг та безпосереднього надання таких послуг через мобільні додатки", – підкреслили в Комісії.

Своєю чергою віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що ще 31 застосунок онлайн-казино заблоковано в Google Play та App Store за зверненням Мінцифри.

"Щодо Apple. Раніше App Store заблокував 50 застосунків, зараз – ще 12 – завдяки вашим листам", – повідовив Федоров.

У липні цього року американська корпорація Apple Inc. заблокувала в українському сегменті App Store 50 мобільних додатків з нелегальними азартними іграми.

Тоді ж стало відомо, що в Реєстрі лудоманів перебуває 7 874 особи. Кількість людей з обмеженнями через ігрову залежність зросла удвічі за перше півріччя 2024 року.