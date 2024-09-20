Без західних компаній: Російські виробники програмного забезпечення підняли ціни в десятки разів

Федеральна служба з технічного та експортного контролю Росії заявила про високу вартість російського софту.

Про це сказав заступник директора служби Віталій Лютіков, передає The Moscow Times.

"Російські виробники, побачивши попит на свої товари, підняли ціни в десятки разів", – поскаржився Лютіков

Він уточнив, що якість російського програмного забезпечення гірша, а ціни – вищі.

Директор Центру компетенцій із імпортозаміщення у сфері ІКТ Ілья Массух пояснив, що вартість російського софту останні кілька років щорічно збільшується на 15-20%, а іноді спостерігаються вищі сплески.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році в РФ обмежили роботу або зовсім пішли з ринку основні закордонні гравці: Microsoft, Oracle, Cisco, SAP, Adobe та інші.

У березні того ж року президент РФ Владімір Путін заборонив купувати іноземне програмне забезпечення, зокрема в складі програмно-апаратних комплексів, для об'єктів критичної інформаційної інфраструктури без узгодження з владою.

Раніше повідомлялося, що російські IT-компанії вирішили підвищити ціни на програмне забезпечення в середньому на 20% з 1 вересня.

За даними опитування профільної асоціації, 70% його учасників з 2023 року не підвищували ціни на ПЗ. Інші респонденти зазначили, що вартість їхньої продукції за останні два роки збільшилася в межах норм, встановлених угодою з Мінцифри РФ.

Програмне забезпечення в Росії

Наприкінці серпня повідомлялося, що Міністерство фінансів Росії розробило законопроєкт, який передбачає введення повної заборони на державні закупівлі іноземного програмного забезпечення.

Згідно з документом, розміщеним на порталі проєктів нормативних правових актів РФ, з 1 січня 2025 року держзамовники не зможуть купувати імпортні інтегральні схеми, смарт-карти, ПЗ та інші товарі, що не належать до IT.

Раніше того ж місяця повідомлялося, що уряд Росії збирається внести до нижньої палати парламенту проєкт закону про спеціальний збір із компаній, які використовують іноземне програмне забезпечення.

У липні цього року російський бізнес поскаржився на провал імпортозаміщення програмного забезпечення.