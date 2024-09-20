Зеленський запровадив санкції проти фізичних і юридичних осіб з Росії, Ірану та Китаю

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти шістьох фізичних осіб і понад 40 юридичних осіб із Росії, Ірану та Китаю.

Відповідні укази №638 і №639 від 19 вересня оприлюднено на сайті голови української держави.

Зокрема, указом №638/2024 обмеження запроваджено проти шістьох громадян РФ, Ірану та КНР терміном на десять років, а також проти 40 юридичних осіб РФ, Ірану та КНР на такий самий період.

Водночас указ №369/2024 запроваджує санкції проти двох підприємств, зокрема російського ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк", і Федерального казенного підприємства "Казанський державний казенний пороховий завод".

Як повідомлялося, у серпні президент Володимир Зеленський на 10 років продовжив санкції проти ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна, а також проросійських медіа-діячів Ігоря Гужви та Анатолія Шарія.