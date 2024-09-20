Рада почала розглядати законопроєкт про держбюджет на 2025 рік (оновлено)
Верховна Рада 20 вересня почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік".
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
У залі парламенту законопроєкт представив міністр фінансів Сергій Марченко, після цього Верховна Рада переходить до його розгляду: до 1 жовтня депутати можуть подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням має відбутися до 20 жовтня.
Як повідомлялося, 14 вересня Кабінет Міністрів вніс до парламенту законопрєкт № 12000 про державний бюджет на 2025 рік. Зокрема, доходи бюджету наступного року очікуються на рівні 2 трлн грн, а видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.
Фінансування сектора безпеки та оборони заплановано на рівні 2,22 трлн грн, або 26,3% від прогнозованого ВВП. Водночас на підтримку соціально незахищених громадян виділять 419,2 млрд грн, з яких 237,9 млрд грн спрямовується на виплати пенсій.
Щодо макропоказників, то уряд передбачає у 2025 році зниження середнього курсу гривні до 45 грн/$ та підвищення середньої зарплати до 24 389 гривень на місяць.
Утім, передбачається уповільнення зростання ВВП України у наступному році до 2,7% та прискорення інфляції до 9,5%.
Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри