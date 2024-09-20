Ворог атакував енергооб’єкти у п’яти областях

Упродовж 19 вересня унаслідок обстрілів та бойових дій були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Крім того, на Одещині через технологічні порушення вимикалось обладнання на одній із підстанцій, через що знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 33 777 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Станом на ранок 20 вересня залишаються частково або повністю без світла 496 населених пунктів.

Нагадаємо, унаслідок обстрілів 18 вересня енергетики фіксували знеструмлення у семи областях.

Як повідомлялося, Європейський Союз напередодні зими допоможе Україні відремонтувати енергетичні об’єкти, які забезпечують приблизно 15% потреб у споживанні. При цьому у ЄС вважають, що Україну внаслідок обстрілів енергетичної системи чекає непроста зима, утім, ситуація не буде катастрофічною.