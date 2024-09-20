Антимонопольний комітет оштрафував власника бренду заправок KLO на понад 5 мільйонів

Антимонопольний комітет 19 вересня оштрафував на 5,2 млн грн ТОВ "Конверс Лінкс" (бренд АЗС KLO) за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зокрема, компанія отримала 1,5 млн грн штрафу за неподання інформації на запит Комітету, а також 3,7 млн грн – за подання інформації у неповному обсязі.

Зазначається, що вимоги до ТОВ "Конверс Лінкс" надсилалися АМКУ у межах дослідження на ринках нафтопродуктів, пов’язаних зі встановленням цін протягом 2022 року.

Однак, компанія тричі надало інформацію на вимоги Комітету поза межами встановлених строків.

"Це перешкоджало об’єктивному, повному та всебічному аналізу інформації під час дослідження ринків світлих нафтопродуктів (пального), що враховано під час визначення розміру штрафу. Також Комітет врахував повторність вчинення правопорушення", – пояснили в АМКУ.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Антимонопольний комітет оштрафував компанії, що входять до складу групи "Нафтогаз України", на загальну суму 1,7 мільярда гривень.