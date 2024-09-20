Президентка ЄК анонсувала виділення Україні кредиту на 35 мільярдів євро (оновлено)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосить про виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 35 млрд євро на тлі постійних атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Про це пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела, передає Forbes.

Зазначається, що кошти призначені для фінансової стабільності України, яка, за даними Києва та МВФ, 2025 року зіткнеться з дефіцитом фінансування у розмірі $38 млрд.

Кредит нададуть у межах плану країн G7 щодо залучення $50 млрд в рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів РФ.

Пізніше фон дер Ляєн офіційно оголосила у соцмережі X, що Єврокомісія надасть Україні кредит у 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Під час свого візиту до України 20 вересня фон дер Ляєн також планує зустрітися з лідерами країн у Києві, щоб обговорити питання, починаючи з "підготовки до зими і закінчуючи питаннями оборони, вступу до ЄС і прогресу в питанні надання кредитів G7".

Як повідомлялося, Євросоюз має намір надати Україні нові кредити на суму до 40 млрд євро до кінця року, незалежно від участі США.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".