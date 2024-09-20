Рівень забрудненості повітря у Києві в п’ять разів перевищує норму

Забруднення повітря у Києві у п'ять разів перевищує норму за гранично допустимими концентраціями.

Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, передає Укрінформ.

"Причиною погіршення якості атмосферного повітря є пожежі в екосистемах в Київській, Чернігівській та Сумській областях. Переважно це пожежі на торф'яниках, але, на жаль, ми маємо пожежі і в лісах", – зазначив він.

Крім того, за його словами, на стан повітря впливає метеорологічна ситуація, яка склалася сьогодні у Києві. Фактична відсутність вітру не дає можливості забруднюючим речовинам швидко розсіюватися.

Водночас радіаційний фон у столиці в нормі.

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Возний наголосив, що вже зараз спостерігається зниження індексу якості повітря, починаючи з північної частини міста в середньому на 20%. Водночас в південній і південно-східній частині міста повітря залишається поки досить забрудненим.

"У середньому забруднення, про яке ми говоримо, в п'ять разів перевищує норму по гранично допустимих концентраціях", – додав він.

Як повідомлялося, 20 вересня у КМДА повідомили, що у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

Також українська столиця посіла перше місце у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям станом на ранок 20 вересня.