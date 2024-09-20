Туреччина відмовилась відновлювати роботу російської платіжної системи "Мир"

Влада Туреччини не планує відновлювати роботу російської платіжної системи "Мир".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на співрозмовників у турецьких банках, пише The Moscow Times.

"Рішення про це приймається на рівні уряду, до нас надходить постанова, яку ми, у свою чергу, виконуємо. Такого рішення немає", – пояснив співрозмовник у одному з турецьких державних банків.

За його словами, держбанки у Туреччині також не отримували жодних вказівок щодо вирішення проблем із банківськими переказами з Росії.

Раніше віце-мер Анкари Емре Доган заявив, що хоче запропонувати турецькому уряду відновити роботу російської платіжної системи в країні. Карти "Мир" приймали п'ять турецьких банків, але вони припинили їхнє обслуговування через загрозу вторинних санкцій.

У лютому 2024 року Мінфін США ввів санкції проти оператора платіжної системи "Мир" – російської "Національної системи платіжних карток". Після цього більшість країни припинили приймати російські карти.

Читайте також: Siemens відмовилась постачати обладнання для турецької АЕС, яку будує "Росатом"

Як повідомлялося, раніше російські підприємці почали скаржитися, що турецькі банки почали масово відмовляти у проведенні транзитних платежів з РФ до Європейського Союзу та інших країн. Схожа ситуація вже спостерігалася на початку 2024 року, але тоді транзакції поступово відновилися.

Обслуговувати російсько-турецьку торгівлю у Туреччині продовжує фактично єдиний банк – Emlak Katılım. Він продовжує проводити платежі в лірах і рублях, тоді як угоди в доларах та євро багато турецьких банків відразу блокують.

Проблеми в розрахунках між РФ і Туреччиною почалися у січні, невдовзі після того, як президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій, який передбачає можливість відключення іноземних банків від світової доларової системи за угоди з російським ВПК. У квітні американські чиновники посилили тиск і почали загрожувати персональними санкціями топменеджерам банків, які працюють із Росією.

Наприкінці серпня рублеві рахунки припинив відкривати турецький банк Ziraat, який належить державі та посідає перше місце в країні за розміром активів. Аналогічну політику провадять і інші державні банки Туреччини, тоді як деякі приватні кредитні організації ще продовжують операції у рублях.