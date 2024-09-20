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"Укроборонпром" оголосив конкурс на нового гендиректора

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укроборонпром

Наглядова рада акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") ухвалила рішення про початок конкурсу на посаду гендиректора компанії.

Пошук претендентів та їхню попередню оцінку здійснюватиме українське представництво міжнародної компанії Odgers Berndtson, яка спеціалізується на доборі керівників вищої ланки, передає пресслужба "Укроборонпрому".

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Нагадаємо, 4 вересня наглядова рада компанії ухвалила рішення про припинення повноважень гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна. 5 вересня Верховна Рада призначила його на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника АТ "Українська оборонна промисловість" призначено Олега Гуляка.

Автор: Михайло Орлюк

Топ коментарі

  • CrossFirenko
    ОПа шукає людину, яка підтримує інтеграцію з Кацапією, зневажає все українське, і бажано, щоб закінчувала якийсь вуз ФСБ.
  • Ділю на нуль
    Понти. Знаємо ми ваші конкурси.
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Хоч безуглу не оберіть..
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