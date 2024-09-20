Урожай пшениці майже вчетверо перевищує внутрішнє споживання, – Шмигаль

Цього року урожай пшениці в Україні становить близько 22 млн тонн, що майже вчетверо перевищує споживання всередині країни.

Про це під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.

За словами прем’єра, це дозволяє Україні залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн.

"Українські аграрії вже зібрали близько 40 млн тонн нового врожаю. Урожай пшениці цього року становив близько 22 млн тонн. Внутрішнє споживання – близько 6 млн тонн. Тобто Україна зібрала пшениці ледь не вчетверо більше, ніж споживання всередині країни. Це дозволяє нам залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн", – зазначив голова уряду.

Також прем'єр додав, що ринок розмінування сільгоспземель набирає обертів. Зокрема, вже є заявки на розмінування майже 5 тисяч ділянок загальною площею понад 21 тис. гектарів. Наразі проходять перші аукціони в системі Prozorro.

Як повідомлялося, за підрахунками Мінагрополітики, внутрішнє споживання пшениці в Україні зменишилося з 8 млн тонн до трохи більше 6 млн тонн через скорочення споживання, передусім внаслідок зменшення кількості населення.

Як раніше повідомляв перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, складні погодні умови, зокрема літня посуха, не вплинули глобально на врожай та на ціни сільгоспкультур. Але наслідки засушливого літа цього року можуть бути відчутними у 2025 році, особливо це вплине на врожай озимих.