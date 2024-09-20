Raiffeisen остаточно йде з Білорусі

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) підписала угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів – Soven 1 Holding Limited – про продаж та вихід зі складу бенефіціарних власників білоруського "Пріорбанку".

Про це сказано в повідомленні RBI, передає LIGA.net.

Як повідомляється, Raiffeisen Bank International продає Soven 1 Holding Limited 87,74% частку в білоруському "Пріорбанку" та його дочірніх компаніях.

"Завершення цієї угоди дасть змогу RBI успішно піти з білоруського ринку і тим самим знизити складність своєї операційної діяльності відповідно до своєї стратегії зниження ризиків у Східній Європі", – зауважили в австрійському банку.

Закриття угоди, яку ще повинні схвалити регулювальні органи, очікується в четвертому кварталі 2024 року.

Втім, RBI вважає, що угода може спричинити збитки для групи близько 300 млн євро внаслідок різниці між ціною продажу та балансовою вартістю "Пріорбанку". Так, на момент закриття угоди очікується негативний вплив на рівні 500 млн євро на консолідований прибуток групи.

Проте це не вплине на нормативний капітал і коефіцієнти достатності капіталу групи RBI.

"Пріорбанк" працює в Білорусі з кінця 1989 року, з 2003 року – у складі групи RBI. Належить до найбільших білоруських банків за розміром активів.

Вихід Raiffeisen Bank International з російського ринку

Нагадаємо, у березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак реалізацію цих планів відклали. А з грудня 2023 року російський "Райффайзенбанк" розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії. У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

У травні Міністерство фінансів США надіслало лист-попередження австрійській банківській групі Raiffeisen Bank International. Банк можуть обмежити у доступі до американської фінансової системи через його бізнес у РФ.

Згодом російський підрозділ банку "Райффайзенбанк" заявив, що з 10 червня платежі в доларах через нього будуть недоступні для росіян через зміни вимог американських банків-кореспондентів, які здійснюють перекази.

Також банк оголосив про зупинення прийому вкладів. Зокрема, з 1 червня банк припинив відкриття нових накопичувальних рахунків за декількома тарифами.

Водночас з 3 червня у "Райффайзенбанку" росіяни більше не можуть відкривати нові депозити, пролонгація вкладів також стане недоступною.

Із 2 вересня російський підрозділ австрійського Raiffeisen Bank International припинив здійснювати вихідні перекази у валюті для клієнтів фізосіб.