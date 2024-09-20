Мінсоцполітики планує запровадити накопичувальні пенсії з 2026 року. Її відкладають уже два роки

Міністерство соціальної політики України збирається впроваджувати накопичувальну пенсійну систему з 2026 року.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми розробили законопроєкт, який дає змогу відійти ще більше від формату прожиткового мінімуму в обрахунку пенсії (солідарна система, – ред.) і прив'язати її до середньої заробітної плати в Україні та середньої заробітної плати впродовж життя, яку отримала людина", – заявила Жолнович.

За її словами, цільова модель буде виписана таким чином, що кожній людині в рамках солідарної системи покриватиметься 40% того заробітку, який вона заробляла протягом життя.

"Власне, це є європейською вимогою, це є європейським стандартом, і разом із накопичувальною пенсійною системою, яку ми також плануємо впроваджувати з 2026 року, і пакет законопроєктів уже готовий, він буде поданий на Кабмін найближчим часом, пропонуємо рівень заміщення для пенсіонерів забезпечувати не нижче як 60%", – пояснила Жолнович.

Що відомо про запровадження накопичувальних пенсій в Україні?

Як повідомлялося, у квітні 2023 року група депутатів від правлячої партії "Слуга народу" внесли до Верховної Ради проєкт закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Спочатку він передбачав запровадження вже з 2024 року другого рівня пенсійної системи – обов'язкових накопичувальних пенсій, які на першому етапі співфінансуватиме держава.

Однак у вересні того ж року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що влада планує запустити накопичувальну пенсійну систему вже в 2025 році.

Пізніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович говорила, що запустити накопичувальну пенсійну систему можливо лише після завершення війни, але уряд планує підготувати всю інфраструктуру для цього до 2025 року.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Мінфін підтримує запровадження накопичувальних пенсій, але має застереження щодо спроможності профінансувати ці зміни під час повномасштабної війни.

У квітні 2024 року Верховна Рада провалила голосування в першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.