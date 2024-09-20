"Укрзалізниця" запустила Wi-Fi у швидкісних поїздах по всій країні. Зараз послуга безкоштовна

"Укрзалізниця" оголосила про запуск системи Wi-Fi у швидкісних поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", які курсують по всій країні.

Наразі системами доступу до мережі обладнані 16 поїздів залізниці – 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

"Отримати доступ до Wi-Fi можуть всі пасажири "Укрзалізниці", які подорожують в поїздах цього типу. Достатньо під час подорожі увімкнути WiFi на своєму пристрої та обрати мережу під назвою WiFi test. Після доєднання до мережі на пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку", – пояснили в компанії.

Наразі система працює на етапі дослідної експлуатації, тому поки що доступ.до Wi-Fi буде безкоштовним для пасажирів. На час подорожі одному користувачеві безкоштовно доступно 1 Гб трафіку, а швидкість інтернету становитиме до 10 Мб/с.

"Ми зробили те, про що говорилося роками. Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до інтернету через Wi-Fi. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися online. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватись з рідними та коханими", – прокоментував голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

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Як повідомлялося, в "Укрзалізниці" обіцяли запустити доступ до інтернету через Wi-Fi щонайменше з 2019 року, але впровадити цю послугу досі не вдавалося.

У 2022 році "Укрзалізниця" протестувала пілотний проєкт встановлення Starlink на поїздах для забезпечення пасажирів доступом до мережі інтернет. Тоді обіцяли, що супутниковий інтернет від Starlink може з’явитися в українських поїздах до кінця 2022 року.