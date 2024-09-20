Виробництво та експорт соняшникової олії в Україні встановили другий результат за роки Незалежності

Обсяги виробництва та експорту соняшникової олії в 2023/2024 маркетиновому році досягли 6,6 млн тонн та 6,2 млн тонн відповідно, ставши другим результатом за роки існування галузі.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укроліяпром".

"У порівнянні з довоєнним 2020/2021 маркетинговим роком обсяги виробництва та експорту олії соняшникової в 2023/2024 МР зросли відповідно на 13,7% та на 17%", – сказано в повідомленні.

Збільшенню виробництва олії сприяло значне нарощування переробки насіння соняшнику на українських потужностях через значне скорочення його експорту (проти 2022/2023 МР року скорочення на 83,4%, або на 1, 5 млн. тонн).

У звітному періоді перероблено на олію 14,8 млн тонн насіння соняшнику, що на 1,3 млн тонн більше проти 2022/2023 МР.

Вперше за всі роки в Україні перероблено 1 млн тонн насіння ріпаку (22,3% від урожаю 2023 року та на 0,8 млн тонн більше проти попередніх періодів) незважаючи на те, що насіння ріпаку вважається переважно експортно спрямованою сільськогосподарською сировиною. Виробництво ріпакової олії досягло рекордної для України позначки у 430 тис. тонн.

Експорт ріпакової олії в 2023/2024 МР досяг рекордної позначки у понад 424 тис. тонн (зростання на 404% проти 2022/2023 маркетингового року).

Продовження зростання виробництва та експорту олії соєвої та шроту (на 22% та 29%).

Перероблено рекордні обсяги основних видів насіння олійних культур – 17,4 млн тонн (соняшник – 14,8 млн тонн, ріпак – 1 млн тонн, соя – 1,6 млн тонн).

Прогноз олійних на наступний рік

У 2024/2025 маркетинговому році прогнозується скорочення виробництва соняшнику до 12-12,5 млн тонн через зменшення площ його посіву на 2-3% та очікуваної врожайності.

При цьому очікується зростання виробництва соєвих бобів до 5,1-5,5 млн тонн (зростання площ посіву на понад 46%).

Виробництво насіння ріпаку очікується на рівні 3,4-3,6 млн тонн проти 4,1-4,4 млн тонн у цьому маркетинговому році.

На початку червня заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що обсяги українського експорту зернових і олійних культур цього маркетингового сезону – з 1 липня 2023 року до 30 червня 2024 року – сягнуть щонайменше 50 млн тонн.