АРМА оголосило конкурс на управителя дачі Медведчука в Карпатах

Національне агентство з розшуку та управління активами оголошує конкурси на управителя та оцінювача дачі підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука в Карпатах.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Зокрема, йдеться про житловий комплекс "Ведмежа діброва". Він розташований в урочищі українських Карпат "Паражин", Жденієвської ОТГ Мукачівського району Закарпатської області.

Актив складається з п'ятьох земельних ділянок та сімох об'єктів нерухомого майна:

спортивно-житлового оздоровчого комплексу;

чотирьох будівель;

житлового будинку;

господарського блоку.

До переліку також входить і рухоме майно, зокрема, два електрокари, трактор, кухонна та санітарна техніка та меблі.

"Кожен, хто відповідає кваліфікаційним критеріям, крім представників держави агресора, може взяти участь у конкурсах. Після проведення незалежної оцінки та обрання управителя, цей актив почне працювати на благо держави, забезпечуючи надходження коштів до Державного бюджету України за рахунок управління арештованим майном державного зрадника", – зазнаила Дума.

Раніше повідомлялося, що АРМА реалізувало через аукціон на "Prozorro.Продажі" 8 із 20 годинників із арештованої колекції Медведчука.

Також АРМА продало конфіскований у Віктора Медведчука автомобіль Maybach 2003 року випуску за 1,83 млн грн.

До того суд повернув у державну власність землі в Обухівському районі на Київщині вартістю понад 840 млн грн, якими незаконно володів колишній лідер нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

Перед тим АРМА продало на аукціоні баггі та квадроцикл екснардепа-зрадника Віктора Медведчука за 921,8 тис. грн.