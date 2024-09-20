Данія виділила перші 40 мільйонів євро на виробництво української військової техніки

На рахунки Міністерства оборон України надійшли перші 40,7 млн євро з пакета допомоги від Данії в українське виробництво.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Перші 40,7 млн євро з пакету допомоги від Данії в українське виробництво вже на рахунках Міноборони. Це важливий крок для зміцнення нашої обороноздатності, адже Данія виділила загалом 50 млн євро на виробництво 18 новітніх артилерійських і, головне, українських САУ "Богдана", – розповів Умєров.

Він додав, що приклад Данії – це сигнал усім нашим партнерам про важливість інвестування в українську оборонну промисловість.

Як повідомлялося, в середині червня Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю Данією озброєння й техніки в українських виробників.

У травні міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 750 млн євро. Допомога буде направлена на зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії.