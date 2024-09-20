"Антонов" модернізував літак до пожежної версії для ДСНС. ФОТО

"Антонов" модернізував літак Ан-32Б до пожежної версії та передав його Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Про це пише ЕП з посиланням на джерела в АТ "Антонов".

Як повідомляється, контракт на модернізацію літака було укладено в грудні 2021 року, а сума контракту становить 430 млн грн. Контракт передбачав глибоку модернізацію одного літака Ан-32Б, який перебував на балансі "Антонова".

Передача літака Державній службі з надзвичайних ситуацій відбулась ще в 2023 році, і льотні випробування "Антонов" проводив уже в умовах повномасштабної війни.

Це судно побудували ще в 2011 році за експортним контрактом для Іраку. Тоді Міністерство оборони Іраку не прийняло один із законтрактованих українських літаків через нібито невідповідність тендерним умовам – і саме з нього потім вирішили зробити пожежний Ан-32П для українського замовника.

Ан-32П вперше піднявся в повітря у 1993 році. Його розробили на підприємстві "Антонов" для гасіння великих лісових пожеж та десантування рятувальників.





У липні цього року повідомлялося, що американська корпорація Boeing та українська компанія "Антонов" підписали попередню угоду щодо спільної роботи у сфері виробництва безпілотних систем для підтримки оборонної промисловості України.

Минулого року ДП "Антонов" домовилося про виробництво французького бойового дрона Aarok MALE.