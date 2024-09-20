Наслідки мобілізації від Путіна: РЖД почала наймати мігрантів з Африки через дефіцит робочих рук
Компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.
Про це пише The Moscow Times.
Як повідомляється, бригади, що складаються з вихідців із Африки, були помічені в Москві – на Казанському вокзалі та у локомотивному депо "Орєхово". За даними ЗМІ, частина робітників працює без будь-яких документів, а договори цивільно-правового характеру замість них укладено з іншими особами.
У листопаді минулого року генеральний директор РЖД Дмітріц Шаханов повідомив, що компанія на тлі дефіциту кадрів розглядає можливість залучення на роботу ув'язнених, засуджених до примусових робіт, а також іноземних громадян.
Він зазначив, що, незважаючи на ризики, це надає додаткову можливість покриття нестачі персоналу, особливо у важкодоступних районах.
Проблеми з роботою в Росії
Раніше повідомлялося, що в Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх – так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Наприкінці липня Центробанк Росії заявив, що забезпеченість кадрами в Росії за другий квартал оновила черговий мінімум за всю історію спостережень.
Причинами назвали демографію та війну, і обидва фактори погіршуються.
У середині червня цього року повідомлялося, що торгівельні мережі в Росії зіткнулися із рекордним за останні 20 років дефіцитом кадрів.
У квітні стало відомо, що російська влада спростить умови залучення працівників до понаднормової роботи в умовах рекордного дефіциту кадрів.
За оцінками російського Центробанку, забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.
Водночас Росія втрачає трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.