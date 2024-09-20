Російським ученим закриють доступ до Великого адронного колайдера

Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН), відома як оператор Великого адронного колайдера у Швейцарії, з 1 грудня цього року відмовить сотням вчених, пов'язаних із російськими організаціями, у доступі до своїх об'єктів.

Про це пише Nature, передає The Moscow Times.

Як зазначається, рішення пов'язане з розв'язаною Росією повномасштабною війною проти України.

Так, із грудня вчені, які працюють у зв'язці з російськими інститутами, більше не зможуть відвідувати ЦЕРН і мають здати свої французькі та швейцарські посвідки на проживання. Щоб продовжити роботу в лабораторіях організації, їм доведеться розірвати співпрацю з російськими установами та перейти до іноземних наукових інститутів.

ЦЕРН збереже вже запущені проекти за участю близько 270 співробітників російського Об'єднаного інституту ядерних досліджень, які працюють над експериментами на колайдері NICA в Дубні.

У лютому 2024 року представник ЦЕРН Арно Марсольє оголосив про те, що понад 500 вчених із російських інститутів буде відсторонено від роботи в організації.

Рішення про припинення співпраці з російськими вченими було ухвалено ЦЕРН ще в листопаді 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України. Тоді російським вченим дали два роки на завершення розпочатих проєктів.

Створити аналог ЦЕРН у Росії не вдасться, тому що для цього потрібно залучити "сто країн з усіма ультрасучасними технологіями, можливостями, компаніями тощо", упевнений запрошений ЦЕРН російський фізик Анатолій Романюк.

"Те, що російські вчені брали участь у ЦЕРН, дозволяло працювати на передньому краї сучасної науки. Більш просунутої організації у сфері фізики високих енергій ніде немає", – сказав він.

На початку серпня президент Росії Владімір Путін доручив запрошувати до Росії вчених з-за кордону, а фінансування науки частково перекласти на приватний бізнес.

Згідно із законом про бюджет Росії на трирічний період, який Путін підписав восени минулого року, витрати на цивільні дослідження та розробки у 2025 році будуть урізані на 17%, до 596,7 млрд руб. 2026 року заплановано додатковий секвестр наукового бюджету – на 10%, до 536 млрд руб. При цьому частка асигнувань на громадянську науку в скарбниці становитиме лише 2% і стане найнижчою з 2004 року.